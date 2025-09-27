Hırvatistan'dan Macaristan'a Tepki: 'Yalan İddialar'

Hırvatistan, Macaristan'ın " Hırvatistan, Ukrayna'daki savaştan çıkar sağlayan bir ülkedir" söylemlerine tepki gösterdi.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, New York'ta gerçekleşen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Hırvatistan'ın ülkenin ham petrol taşımacılığı yapan şirketi JANAF üzerinden kar elde etmeye çalıştığını iddia ederek, " Hırvatistan, Ukrayna'daki savaştan çıkar sağlamaya çalışan bir ülkedir. Macaristan'ın belirli durumlarda Adriyatik Boru Hattından gelen petrole ihtiyaç duymasını fırsat biliyor, bu yüzden ek ücret alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Szijjarto'nun bu açıklamaları üzerine Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Macaristan'a daha dikkatli olması noktasında uyarıda bulunarak, "Hırvatistan'ın kıyısı ve kapasitesi var. ve gaz ve petrol taşımacılığına ilişkin kapasitemiz giderek artıyor. Bu denize kıyısı olmayan Macaristan ve Slovakya gibi ülkeler için faydalı olabilir. Biz komşu olarak buradayız." dedi.

Başbakan Andrej Plenkovic de Szijjarto'nun söylemlerine sert bir dille karşı çıktığını ifade ederek, "Hırvatistan'ın savaştan çıkar sağlamaya çalıştığı yönündeki iddiaları reddediyorum. Tam aksine enerji krizinde komşu ülkelerin arz güvenliği için kapasitelerini kullanmak isteyen iyi bir komşuyuz." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman ise Macaristan'ın "ucuz Rus gazından kar elde etmeye çalıştığını" savunarak, Hırvatistan'ın Orta Avrupa'da doğal ve stratejik bir enerji merkezi olarak öne çıktığını kaydetti.

Tepkiler üzerine Szijjarto, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaparak, tutumunu sürdürdü.

Szijjarto, ne kadar "inkar" edilirse edilsin Hırvat hükümetinin Ukrayna'daki savaştan "kar" elde etmeye çalıştığını belirtti.

Savaşın başlamasından bu yana Hırvatistan üzerinden yapılan petrol sevkiyatında transit ücretinin önemli ölçüde artırıldığını bildiren Szijjarto, şimdi ise Hırvatistan hükümetinin, Macaristan üzerinde tekel oluşturmak ve kendilerinden daha fazla para kazanmak amacıyla Rus petrolü almalarını engellemek istediklerini kaydetti.

Szijjarto,"Adriyatik Boru Hattı tek başına Macaristan ve Slovakya'ya petrol tedarik edemez. Yapılan araştırmalar, bu boru hattının ihtiyacımız olan miktarda petrolü sürekli ve güvenilir bir şekilde sağlayamayacağını açıkça gösteriyor." ifadelerini kullandı.