Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit olan pilot Hasan Bahar'ın babaevine taziyeler sürüyor

Güncelleme:
Hırvatistan'da Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot Hasan Bahar'ın ailesinin yaşadığı Avcılar'daki eve taziye ziyaretleri devam ediyor.

Merkez Mahallesi Fırın Sokak'taki binanın girişine belediye ekiplerince taziye çadırı kuruldu.

Şehidin akrabaları, yakınları, arkadaşları ve vatandaşlar, binaya gelerek aileye taziye dileklerini iletiyor.

Evin bulunduğu sokağa ve apartmana Türk bayrakları asıldı.

Bölgede sağlık ve polis ekipleri bekliyor.

"En son iki gün önce görüştüm"

Şehidin kardeşi Tolga Bahar, basın mensuplarına ağabeyinin vatansever, fedakar ve cesur bir insan olduğunu anlattı.

Ağabeyi için Allah'tan rahmet dileyen Bahar, "En son iki gün önce görüştüm. Hafta sonu bize davet etmiştim. O da 'Bu görev cumartesiye uzamazsa gelirim, belki uzar.' demişti. İşte olamadı. Üç ay önce uçağın motoru durmuştu, onu bir araziye indirmişti ama şimdi bunun detaylarını bilmiyoruz. Bu sefer şehit oldu." diye konuştu.

