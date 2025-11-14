Hırvatistan'da Düşen Uçakta Pilot Hasan Bahar Şehit Oldu
Hırvatistan'da bulunan Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan Pilot Hasan Bahar'ın İstanbul Avcılar'daki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.
Pilot Hasan Bahar'ın şehadet haberi, Merkez Mahallesi Fırın Sokak'taki ailesine Avcılar Kaymakamı Orhan Burhan ve İstanbul Orman Bölge Müdürü Zafer Derince tarafından verildi.
Evin bulunduğu sokak ve apartmana Türk bayrakları asıldı.
Şehidin yakınları ve komşuları aileye taziyede bulundu.
Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel