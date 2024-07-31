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Hırvatistan'daki Orman Yangınları Kontrol Altına Alınıyor

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Hırvatistan'ın Tucepi, Skradin ve Smokvica bölgelerinde çıkan orman yangınlarının büyük kısmı kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yangınlara müdahale ederken, Tucepi'deki yangında bir itfaiyeci yaralandı. Rüzgarın etkisiyle yangın büyüdü ve Biokovo Milli Parkı ziyaretçilere kapatıldı. Yetkililer, yangınların büyük kısmının kontrol altına alındığını açıkladı.

Hırvatistan'ın Tucepi, Skradin ve Smokvica bölgelerindeki ormanlık alanlarda çıkan yangınların büyük kısmının kontrol altına alındığı bildirildi.

Ülkenin güneyinde ve orta kesimlerinde dün başlayan orman yangınlarına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Hırvatistan İtfaiye Birliğinden yapılan açıklamada, Skradin, Tucepi ve Smokvica bölgelerinde çıkan orman yangınlarına 1134 itfaiye personeli, 346 yangın söndürme aracı ve 20 yangın söndürme uçağıyla müdahale edildiği bildirildi.

Ülkenin güneyinde bulunan ve turistik sahil bölgelerine yakın olan Tucepi'deki yangını söndürme çalışmalarına katılan bir itfaiyeci yaralandı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Tucepi yakınlarında bulunan Biokovo Milli Parkı, ziyaretçilerin girişine kapatıldı.

Yetkililer yaptıkları açıklamada, ormanlık alanların zarar gördüğü yangınların büyük kısmının kontrol altına alındığını belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

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