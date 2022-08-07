Hırvatistan'daki orman yangınında bir kişi hayatını kaybetti Hırvatistan'a bağlı Hvar Adası'nda çıkan orman yangınında bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Hırvatistan'a bağlı Hvar Adası'nda çıkan orman yangınında bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Split-Dalmaçya Polisi'nden yapılan açıklamada, öğle saatlerinde çıkan yangında bir vatandaşın hayatını kaybettiği belirtilerek, olay yeri inceleme ekiplerinin alanda olduğu ifade edildi. Yerel medyadaki haberlerde de söz konusu kişinin, evini alevlerden kurtarmaya çalışırken yaşamını yitirdiği bilgisine yer verilirken yangının yerleşim yerlerine sıçramadığı aktarıldı. Söndürme çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. Güncel AA / Lejla Biogradlija Hırvatistan Güncel Haberler

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