Hırvatistan'da Uçak Kayboldu, Arama Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanlığı, bakım faaliyeti için Hırvatistan'a giden iki yangın söndürme uçağından birinin telsiz irtibatının kesilmesi üzerine arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.

Tarım Ve Orman Bakanlığı : Orman Genel Müdürlüğümüze ait 2 adet AT802 yangın söndürme uçağımız, Hırvatistan Zagreb'te planlanmış olan bakım faaliyeti için Çanakkale'den hareket etmiştir. 2 uçak meteorolojik şartlar sebebiyle geceyi Hırvatistan Rejika Havaalanı'nda geçirmiş, bugün TSİ 17.38'de Zagrep Havaalanı için kalkış yapmasını müteakip, hava muhalefeti sebebiyle tekrar Rejika Havaalanı'na dönüşe geçmişlerdir. Dönüş rotası esnasında bir uçağımız Rejika Havaalanı'na inmiş, ancak diğer uçakla TSİ 18.25'te telsiz irtibatı kesilmiştir. Görevli pilotumuza ve uçağa ulaşmak için Hırvatistan birimleriyle koordineli olarak arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır.

