Hırvatistan'da Türkiye'nin Partner Ülke Olduğu Dantel Festivali Başladı

Hırvatistan'ın Lepoglava kentinde bu yıl Türkiye'nin partner ülke olduğu "28. Uluslararası Dantel Festivali" kapılarını ziyaretçilere açtı.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic himayesinde Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği, Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türk Hava Yolları (THY), Zagreb Türk Azınlık Temsilciliği ve İzmir Olgunlaşma Enstitüsü işbirliğinde gerçekleşen festivalde Türk danteli de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

2009'da UNESCO kültür miras listesine alınan Lepoglava dantelinin de sergilendiği festivalin açılışında konuşan Zagreb YEE Koordinatörü Fuat Korkmaz, YEE'nin iki ülke arasındaki kültür bağlarını güçlendirmek için çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, ziyaretçilerin Türkiye'nin zengin kültürel birikimini tanıma fırsatı bulacağını söyledi.

Lepoglava Belediye Başkanı Marijan Skravic de dantelin bölgede yüzyıllardır nesilden nesile işlenen bir teknik olduğunu söyleyerek, "Bu yıl Türkiye'nin partner ülke olmasından büyük onur duyuyoruz." dedi.

Festival açılışına ayrıca Adalet Bakanı Damir Habijan ve Türkiye'nin yeni Zagreb Büyükelçisi Hayriye Nurdan Erpulat Altuntaş da katıldı.

15 Eylül'e kadar devam edecek festivalde İzmir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından "Türk Danteli" sergisi açılacak.

Türk mutfağının zengin lezzetlerinin ziyaretçilerin beğenisine sunulacağı festivalde 15 farklı ülkeden dantel örnekleri yer alıyor.

Dantel kurslarının da düzenleneceği festivalde Türk piyanist Tutu Aydınoğlu da müzikseverlerle buluşacak.