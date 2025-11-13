Haberler

Hırvatistan'da şehit olan Türk pilot, Muğla'daki kaza kırımda yaralı kurtulmuş

HIRVATİSTAN'da düşen Orman Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı yangın söndürme uçağının şehit pilotu Hasan Bahar'ın, 2,5 ay önce de Muğla'nın Yatağan ilçesinde orman yangınına müdahale sırasında yaşanan uçak kazasından yaralı olarak kurtulduğu ortaya çıktı.

Hırvatistan'da kaza kırıma uğrayan Orman Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı yangın söndürme uçağının şehit pilotu Hasan Bahar'ın, daha önce de bir kazadan yaralı kurtulduğu ortaya çıktı. Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle Aydın'ın Buharkent ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale eden pilot Hasan Bahar'ın kullandığı yangın söndürme uçağı geçen 29 Ağustos günü saat 19.00 sıralarında, Yatağan'a bağlı Hacıbayramlar Mahallesi'nde kaza kırıma uğradı. Zorunlu iniş yapan uçağın pilotu Bahar, kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tedbir amacıyla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan pilot Hasan Bahar, tedavisinin ardından taburcu edildi. Orman Genel Müdürlüğü'nden gelen kaza kırım ekibi uçakta incelemede bulundu. Görevlilerin incelemesinin ardından 1,5 tonluk 2 su tankı, vinçle kamyonete yüklendi. Uçak ise bulunduğu yerden helikopterle alınarak Ankara'ya götürüldü.

Bu olaydan yaklaşık 2,5 ay sonra pilot Hasan Bahar'ın kullandığı yangın uçağı, Hırvatistan'da kaza kırımı uğradı. Yapılan araştırmada ise pilot Bahar'ın şehit olduğu saptandı.

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
