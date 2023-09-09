Hırvatistan'da Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi'nin açılış yıl dönümü kutlandı

Hırvatistan'ın Sisak şehrindeki Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi'nin hizmete girişinin birinci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle 8 Eylül 2022'de açılışı yapılan merkezin hizmete başlamasının birinci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene, Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran, Hırvatistan İslam Birliği Meşihatı Başkanı Müftü Aziz Hasanovic, Sisak-Moslavina Valisi Ivan Celjak, Sisak Belediye Başkan Yardımcısı Goran Grigorac, Hırvatistan'daki Türk kamu kurumlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Büyükelçi Kıran, törendeki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selam ve muhabbetlerini getirdiğini belirterek, inşa sürecinde harcanan büyük emeği bildiği merkezin elbirliğiyle tamamlanması ve birinci yılına ulaşmasının mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Türkiye-Hırvatistan işbirliğinin mührü haline gelen bu merkezin inşa edilmesi hususundaki destek talebinin 2016'da dönemin Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitarovic tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nezdinde gündeme getirildiğini dile getiren Kıran, Erdoğan'ın Türkiye-Hırvatistan ilişkilerine olan inancı ve Hırvatistan'daki Müslümanların talepleri doğrultusunda hemen olumlu yanıt verdiğini anlattı.

Merkez, farklı dinlerden insanları bir araya getiriyor

Grabar-Kitarovic'in 2019'da Türkiye'ye düzenlediği ziyaret kapsamında TİKA ile Hırvatistan İslam Birliği arasında mutabakat zaptı imzalandığını anımsatan Kıran, salgına rağmen Erdoğan'ın liderliğinde, TİKA'nın desteğiyle merkezi kısa sürede inşa etmenin haklı gurunu yaşadıklarını kaydetti.

Kıran, açılışından itibaren merkezde birçok etkinlik gerçekleştirildiğini, Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) merkezde yıl boyunca devam eden Türkçe kurslarına çok sayıda kursiyerin katıldığını ve haziranda Türk filmleri günleri düzenlendiğini bildirdi.

Büyükelçi Kıran, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Sisak'taki kadın ve çocukların öncülüğünde merkezde düzenlenen kermeste, Türkiye'ye yönelik sergilenen dayanışmayı asla unutmayacaklarını dile getirdi.

Hırvatistan'ın Müslümanlara sağlanan özgürlük, saygı ve huzur ortamı bakımından Avrupa'nın örnek gösterilen ülkelerinden biri olduğunu vurgulayan Kıran, farklı dinlerden insanları bir araya getiren merkezin "İslam karşıtlığının artış kaydettiği Avrupa'da saygı ve sevgi içerisinde bir arada yaşama kültürüne dair anlamlı mesajlar verdiğini" belirtti.

"Erdoğan'ın duruşu ve liderliği dünya Müslümanlarına güven veriyor"

Müftü Hasanovic de merkezin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini taşımasıyla en büyük arzusunun gerçekleştiğini ifade etti.

Türk halkının desteğini her zaman arkalarında gördüklerini söyleyen Hasanovic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duruşu ve liderliğinin dünya Müslümanlarına güven verdiğini vurguladı.

Sisak-Moslavina Valisi Celjak ise merkezin Sisak şehrine dini ve kültürel bakımdan sağladığı büyük katkıya dikkati çekti.

Sisak Belediye Başkan Yardımcısı Goran Grigorac da merkezin şehrin ortak noktalarından biri haline geldiğini ve Belediye olarak her türlü işbirliğine açık olduklarını kaydetti.

Törende kapsamında geçen yılki açılıştan ve merkezde düzenlenen faaliyetlerden fotoğraflar gösterildi, Diyanet İşleri Başkanlığı Tasavvuf Musikisi ekibi tarafından ilahiler ve kasideler okundu. Ayrıca merkezin içinde yer alan kütüphanenin de açılışı yapıldı.