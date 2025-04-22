Hırvatistan'da Jasenovac Anma Töreni: İkinci Dünya Savaşı'nın Kurbanları Unutulmadı

Hırvatistan'ın güneyindeki Jasenovac şehrinde, İkinci Dünya Savaşı sırasında öldürülen binlerce Hırvat, Sırp, Yahudi ve Roman kurban, savaşın sona ermesinin 80'inci yılında düzenlenen törenle anıldı.

İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi yanlısı Hırvat rejimi tarafından ülkenin en büyük toplama kampı Jasenovac'da öldürülen 83 binden fazla kişinin anıldığı merkezi törene, Başbakan Andrej Plenkovic ve bakanların yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Anma etkinliğinde Plenkovic, Jasenovac'daki anıta çiçek bıraktı ve düzenlenen kültürel programa katıldı.

Plenkovic, burada yaptığı konuşmada, anma kültürünün korunmasının önemli olduğunu ve anma programını yapan kuruma destek vermeye devam edeceklerini aktardı.

Özellikle gençleri anma törenlerinde görmek istediklerini dile getiren Plenkovic, "Gençler, eğitim yoluyla tarihi gerçeğin tamamını öğrensinler ki böyle suçlar asla unutulmasın ve bir daha yaşanmasın." ifadesini kullandı.

Jasenovac'daki Hırvatistan'ın en büyük toplama kampı, 1941'te Nazi müttefiki rejim tarafından kurulmuş, 1945'te kapatılmıştı. Kampta, İkinci Dünya Savaşı sırasında 83 binden fazla Hırvat, Sırp, Yahudi ve Roman öldürülmüştü.