Hırvatistan'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma uçak bombası bulundu
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Hırvatistan'ın Rijeka şehrindeki Krnjevo semtinde, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma uçak bombası bulundu.
Hırvatistan'ın Rijeka şehrindeki Krnjevo semtinde, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma uçak bombası bulundu.
Rijeka Emniyet Biriminden yapılan açıklamada, Krnjevo'daki D-403 yol inşaatı şantiyesinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir uçak bombası bulunduğu belirtildi.
Olay yerinin polis ekiplerince güvenlik altına alındığı aktarılan açıklamada, bulunan bombanın güvenli bir yere taşınıp imha edileceği kaydedildi.
Açıklamada, söz konusu yolun inşaatının da geçici olarak durdurulduğu bildirildi.
Kaynak: AA / Güncel