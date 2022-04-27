Hırvatistan'da Hava Akrobasi Gösterisi - Haberler

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Hırvatistan'da Hava Akrobasi Gösterisi

Xinhua - Güncel
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Hırvatistan'da Hava Akrobasi Gösterisi

ZEMUNİK, 27 Nisan (Xinhua) -- Hırvatistan'ın Zadar kenti yakınlarındaki Zemunik'te düzenlenen hava gösterisi sırasında bir hava akrobasi ekibi performans sergiliyor, 26 Nisan 2022. (Fotoğraf: Dino Stanin/PIXSELL/Xinhua aracılığıyla)

ZEMUNİK, 27 Nisan (Xinhua) -- Hırvatistan'ın Zadar kenti yakınlarındaki Zemunik'te düzenlenen hava gösterisi sırasında bir hava akrobasi ekibi performans sergiliyor, 26 Nisan 2022. (Fotoğraf: Dino Stanin/PIXSELL/Xinhua aracılığıyla)

Xinhua / Güncel

Hırvatistan, Nisan, Güncel, Haberler

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