Hırvatistan'da eğitim uçuşu yapan Mig-21 tipi savaş uçağı düştü Güncel Haberler Hırvatistan'ın kuzeyindeki Viroviticko-Podravska Bölgesi'nde "Mig-21" tipi savaş uçağının, eğitim uçuşu esnasında düştüğü bildirildi. Hırvatistan'ın kuzeyindeki Viroviticko-Podravska Bölgesi'nde "Mig-21" tipi savaş uçağının, eğitim uçuşu esnasında düştüğü bildirildi. Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 2 pilotla eğitim uçuşu yapan "Mig-21" tipi savaş uçağının ormanlık alana düştüğü ifade edildi. Açıklamada, uçağın iki pilotunun da arama kurtarma çalışmaları sonucu bulunduğu aktarıldı. Pilotlardan birinin yaralı olduğu ifade edilen açıklamada, ilk yardım ve güvenlik ekiplerinin bölgede olduğu kaydedildi. Kaynak: AA / Güncel Hırvatistan Güncel Haberler

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