Hırvatistan'da Dev Paskalya Yumurtaları Sergisi Açıldı - Haberler

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Hırvatistan'da Dev Paskalya Yumurtaları Sergisi Açıldı

Xinhua - Güncel
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Hırvatistan'da Dev Paskalya Yumurtaları Sergisi Açıldı

ZAGREB, 5 Nisan (Xinhua) — Paskalya Bayramı yaklaşırken, Hırvatistan'ın Koprivnica kentinde dev Paskalya yumurtaları sergisi açıldı.

ZAGREB, 5 Nisan (Xinhua) — Paskalya Bayramı yaklaşırken, Hırvatistan'ın Koprivnica kentinde dev Paskalya yumurtaları sergisi açıldı.

Hırvatistan'ın Koprivnica kentinde Paskalya Bayramı öncesi açılan dev Paskalya yumurtaları sergisinde yer alan geleneksel motiflerle süslenmiş bir Paskalya yumurtası, 4 Nisan 2022. (Fotoğraf: Damir Spehar/PIXSELL/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Hırvatistan'ın Koprivnica kentinde Paskalya Bayramı öncesi açılan dev Paskalya yumurtaları sergisinde geleneksel motiflerle süslenmiş Paskalya yumurtaları sergileniyor, 4 Nisan 2022. (Fotoğraf: Damir Spehar/PIXSELL/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Hırvatistan'ın Koprivnica kentinde Paskalya Bayramı öncesi açılan dev Paskalya yumurtaları sergisinde geleneksel motiflerle süslenmiş Paskalya yumurtaları sergileniyor, 4 Nisan 2022. (Fotoğraf: Damir Spehar/PIXSELL/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Xinhua / Güncel

Hırvatistan, Paskalya, 4 Nisan, Nisan, Güncel, Haberler

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