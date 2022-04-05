Hırvatistan'da Dev Paskalya Yumurtaları Sergisi Açıldı

ZAGREB, 5 Nisan (Xinhua) — Paskalya Bayramı yaklaşırken, Hırvatistan'ın Koprivnica kentinde dev Paskalya yumurtaları sergisi açıldı.Hırvatistan'ın Koprivnica kentinde Paskalya Bayramı öncesi açılan dev Paskalya yumurtaları sergisinde yer alan geleneksel motiflerle süslenmiş bir Paskalya yumurtası, 4 Nisan 2022. (Fotoğraf: Damir Spehar/PIXSELL/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)Hırvatistan'ın Koprivnica kentinde Paskalya Bayramı öncesi açılan dev Paskalya yumurtaları sergisinde geleneksel motiflerle süslenmiş Paskalya yumurtaları sergileniyor, 4 Nisan 2022. (Fotoğraf: Damir Spehar/PIXSELL/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)Hırvatistan'ın Koprivnica kentinde Paskalya Bayramı öncesi açılan dev Paskalya yumurtaları sergisinde geleneksel motiflerle süslenmiş Paskalya yumurtaları sergileniyor, 4 Nisan 2022. (Fotoğraf: Damir Spehar/PIXSELL/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)