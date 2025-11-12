Hırvatistan'da Çin ile Yeni Otoyol Projesinin Temel Atma Töreni Gerçekleşti

POZEGA, 12 Kasım (Xinhua) -- Çin Yol ve Köprü Şirketi'nin üstlendiği Pozega-Godinjak otoyol projesinin temel atma töreni, Hırvatistan'ın Pozega kentinde iki ülkeden üst düzey yetkililerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Salı günü düzenlenen törene Hırvatistan Başbakan Yardımcısı ve Denizcilik, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Oleg Butkovic ile Çin'in Hırvatistan Büyükelçisi Qi Qianjin katıldı.

Butkovic, törende yaptığı konuşmada projenin Çin Yol ve Köprü Şirketi'nin inşa ettiği Peljesac Köprüsü'nden sonra ülkedeki ikinci büyük altyapı projesi olması nedeniyle taşıdığı öneme vurgu yaptı.

Çin Yol ve Köprü Şirketi'nin uzmanlığına ve yetkinliğine övgüde bulunan Butkovic, otoyol inşasının da sorunsuz ve zamanında tamamlanacağına olan güvenini dile getirdi.

Qi ise Pozega-Godinjak otoyol projesinin, tıpkı Peljesac Köprüsü gibi, Çin ile Hırvatistan arasındaki dostane ilişkilerin daha da gelişmesine katkıda bulunması temennisini dile getirdi.

14,75 kilometre uzunluğundaki ve 160 milyon euro (185,6 milyon ABD doları) değerindeki otoyolun inşaat sözleşmesi, Çin Yol ve Köprü Şirketi ile kamu kurumu Hırvatistan Karayolları arasında mayıs ayında imzalanmıştı.

3,34 kilometre uzunluğunda bir tünel, 3 adet üst geçit, 6 adet alt geçit ve bir adet alt geçit tüneli inşa edilecek. 4 yılda tamamlanması planlanan otoyol, Hırvatistan'ın doğusundaki Pozega ve Godinjak yerleşimlerini birbirine bağlayacak.