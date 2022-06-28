Hırvatistan'da "Cessna 172" tipi küçük uçak düştü Hırvatistan'ın sahil şeridinde bulunan Brac Adası yakınlarında "Cessna 172" tipi küçük uçağın düştüğü bildirildi. Hırvatistan'ın sahil şeridinde bulunan Brac Adası yakınlarında "Cessna 172" tipi küçük uçağın düştüğü bildirildi. Hırvatistan Sivil Koruma Merkezinden yapılan açıklamada, içerisinde pilot ve 2 yolcunun bulunduğu "Cessna 172" tipi küçük uçağın düştüğü ifade edilirken, kazada can kaybı olmadığı belirtildi. Açıklamada, olay yerinde sağlık ve itfaiye ekiplerinin de hazır bulunduğu kaydedildi. Hırvatistan'da mayısta da Cessna 182 tipi küçük uçak düşmüş ve 4 kişi yaşamını yitirmişti. AA / Almir Terzic - Güncel Güncel Haberler

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