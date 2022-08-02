Hırvatistan'da 55. Geleneksel Tribunj Eşek Yarışı Gerçekleştirildi TRIBUNJ, 2 Ağustos (Xinhua) -- Hırvatistan'ın Tribunj kasabasında gerçekleştirilen 55. Geleneksel Tribunj Eşek Yarışı sırasında bir eşeği süren sürücü, 1 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Dusko Jaramaz/PIXSELL/Xinhua aracılığıyla) TRIBUNJ, 2 Ağustos (Xinhua) -- Hırvatistan'ın Tribunj kasabasında gerçekleştirilen 55. Geleneksel Tribunj Eşek Yarışı sırasında bir eşeği süren sürücü, 1 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Dusko Jaramaz/PIXSELL/Xinhua aracılığıyla) Xinhua / Güncel Hırvatistan Güncel Haberler

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