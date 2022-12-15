Hırvatistan'da 1. Çin Film Festivali Başladı

Çarşamba akşamı Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te başlayan 1. Çin Film Festivali'nde, Çin'in en popüler modern film prodüksiyonlarından bazıları ilk kez Hırvat sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

Çarşamba akşamı Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te başlayan 1. Çin Film Festivali'nde, Çin'in en popüler modern film prodüksiyonlarından bazıları ilk kez Hırvat sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

Festival, European Times Kültürel Medya Grubu ile Zagreb Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsü tarafından ortaklaşa düzenleniyor.

SES 1 (İngilizce): KRESİMİR JURAK, Zagreb Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsü Direktörü:

"Zagreb Üniversitesi'ndeki Konfüçyüs Enstitüsü, Hırvatistan'daki 10. yılını kutlamaktan, aynı zamanda Hırvatistan ile Çin arasında diplomatik ilişki kurulmasının 30. yılını kutlamaktan ve Hırvatistan'da 1. Çin Film Festivali'ni başlatmaktan dolayı mutluluk duymaktadır."

SES 2 (İngilizce): ZHANG XİAOBEİ, European Times Kültürel Medya Grubu Başkanı:

"Gösterimdeki bu Çin filmleriyle Çin ile Hırvatistan arasındaki kültürel alışverişi daha da ileriye götürmeyi, Çin ve Hırvatistan film ve televizyon sektörleri arasındaki karşılıklı alışverişleri teşvik etmeyi umuyoruz."

SES 3 (İngilizce): Qİ QİANJİN, Çin'in Hırvatistan Büyükelçisi:

"Çin filmlerini seyrettiğinizde kültürlerimizin birçok ortak yanının olduğunu fark edeceksiniz. Aynı insanlarız ve herkes için barış, kalkınma, eşitlik, adalet, demokrasi ve özgürlük gibi ortak değerleri savunuyoruz. Çin Film Festivali'nin başarısının, Hırvatistan halkının Çin'i anlamasına yönelik bir pencere açacağına inanılıyor."

Şubat 2023'e kadar devam edecek film festivalinde sekiz Çin filmi ücretsiz olarak gösterilecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Zagreb'den bildiriyor. (XHTV)