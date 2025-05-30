Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic'ten AB Genişleme Sürecine Eleştiri

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic'ten AB Genişleme Sürecine Eleştiri
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Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Avrupa Birliği'nin genişleme sürecinde duraksadığını ve artık yeni bir üye kabul etmeyeceğini belirtti. AB'nin sahte üyelik vaadi verdiğini ifade eden Milanovic, güncel siyasi durumu ve Ukrayna-Rusya Savaşı üzerindeki düşüncelerini de paylaştı.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Avrupa Birliği'nin (AB) genişleme sürecinde "duraksamaya" girdiğini belirterek, "Bundan sonra kimse AB'ye giremeyecek. Belki sadece Karadağ. AB, devletlere sahte üyelik vaadi veriyor. Onlardan bazı tavizler koparmaya çalışıyor." dedi.

Milanovic, Hırvatistan'ın Koprivnica kentindeki üniversitede öğrencilerle bir araya gelerek, evrensel zorluklar ve güncel siyasi durumu değerlendirdi.

Ukrayna- Rusya Savaşı'nı "yıpratma savaşı" olarak tanımlayan Milanovic, "Avrupa, her devletin hangi askeri ittifaka katılacağını seçme hakkına sahip olduğu tezinde ısrarcı olmadı. Eğer böyle olsaydı belki savaş önlenebilirdi. Bence Ukrayna, Moskova'nın tepkisini hesaba katmadan Rusya ile işbirliğini sonlandırmaya zorlandı. Bu da çatışmaya neden oldu." ifadelerini kullandı.

Milanovic, AB'nin genişleme sürecinde "duraksamaya" girdiğini iddia ederek, "Bundan sonra kimse AB'ye giremeyecek. Belki sadece Karadağ. AB, devletlere sahte üyelik vaadi veriyor. Onlardan bazı tavizler koparmaya çalışıyor." dedi.

Bazı ülkelerden, dış politikalarını özellikle Rusya söz konusu olduğunda Batı'nın çıkarlarına göre uyarlamalarının istendiğini savunan Milanovic, buna örnek olarak Gürcistan'ı gösterdi.

Milanovic, AB'nin bir zamanlar olduğu gibi "dünya gücü" olmadığına işaret ederek, Avrupa'nın artık ön saflarda yer almadığını, ABD ve Çin'in "ana küresel oyuncular" olduğunu aktardı.

AB'yi üye ülkeler arasında olası çatışmaları önlemesi ve bölgesel istikrara katkı sağlaması bakımından önemli bir "proje" şeklinde nitelendiren Milanovic, "Rusya ile sınırı olan ülkelerin endişelerini anlıyorum. Ancak Hırvatistan coğrafyası sayesinde iyi bir konumda." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
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