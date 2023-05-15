Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, Bosnalı Hırvatlara yardıma devam edeceklerini söyledi

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Bosnalı Hırvatlara yardım etmeye devam edeceklerini belirtti.

Milanovic, Bosna Hersek'in Zenica-Doboj Kantonu'ndaki Usora'da, Bosna Savaşı'nda (1992-1995) Sırp birliklerince öldürülen Hırvatlar için düzenlenen törene katıldı.

Ülkesinin Bosna Hersekli Hırvatlara yardım sağlamaya devam edeceğini kaydeden Milanovic, "Hırvatlar, Sırplar ve Boşnaklarıyla bir an önce Avrupa Birliği (AB) üyesi olmasını istediğim komşu ülke Bosna Hersek'teyim." diye konuştu.

Hırvatların, Bosna Hersek'te diğer halklarla eşit haklara sahip olmadığını savunan Milanovic, "Hırvatların ülkedeki herkesle eşit olması ve Bosna Hersek'in de AB üyesi olması gerekli." ifadesini kullandı.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, şunları kaydetti:

"Hırvatistan'ın sizin için ne kadar önemli olduğunu biliyorum, siz de bizim için öylesiniz. Komşu ülkemize saygı gösterirken, haysiyetinizi ve çıkarlarınızı korumak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Burada çoğunluğu oluşturan Hırvat olmayanları da Hırvatlar olmadan Bosna Hersek'in de olmayacağını anlamaya davet ediyorum."

"Milanovic'e Bosna Hersek'e saygı duymasını beklediğimi söyledim"

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Denis Becirovic ise Bosna Hersek'in Tuzla şehrinde, şehir savunmasının 31. yılı dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Becirovic, burada yaptığı açıklamada, Milanovic'in, Usora'ya geldiğini ancak başkent Saraybosna'ya, Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle görüşmeye gelmediğini dile getirdi.

Ülkesi için birçok ziyaret gerçekleştirdiğini aktaran Becirovic, "Seçimlerden önce insanlara Bosna Hersek'e, Avrupa ve Avrupa Atlantik entegrasyonu yönünde rehberlik edeceğimi söyledim. Bu nedenle ilk ziyaretim NATO'ya oldu ve burada NATO Genel Sekreteri ile de görüştüm." dedi.

Becirovic, bölgedeki işbirliğinin geliştirilmesinin, ülkesinin en önemli hedeflerinden olduğunu anımsatarak, "Bu anlamda Bosna Hersek'in haysiyetini koruyarak mümkün olan en iyi bölgesel işbirliğini geliştirmeye çalışıyorum. Yakın zamanda Zagreb'de düzenlendiğimiz basın toplantısında, Milanovic'e, Bosna Hersek'e saygı duymasını beklediğimi söyledim." sözlerini sarf etti.

Komşu ülkelerle ekonomik ilişkilerin de geliştirilmesini istediklerini dile getiren Becirovic, "tüm komşu ülkelerin, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı duymak zorunda olduğunu" vurguladı.