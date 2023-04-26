Hırvatistan-Çin İş Forumu Zagreb'de Gerçekleşti

Hırvatistan Ekonomi Odası ve Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinden konuk ekonomi ve ticaret heyeti tarafından ortaklaşa düzenlenen iş forumu, Zagreb'deki Hırvatistan Ekonomi Odası'nda düzenlendi.

Hırvatistan Ekonomi Odası ve Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinden konuk ekonomi ve ticaret heyeti tarafından ortaklaşa düzenlenen iş forumu, Zagreb'deki Hırvatistan Ekonomi Odası'nda düzenlendi.

Pazartesi günü düzenlenen forumun ardından 10'u aşkın Çinli şirket ile 20'ye yakın Hırvat şirketten temsilciler iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Hırvatistan Ekonomi Odası, 2014 yılında Çin'in birçok eyaleti ile ekonomik ilişkileri güçlendirmeye başlamıştı.

SES 1 (İngilizce): SİLVA STİPİC KOBALİ, Hırvatistan Ekonomi Odası'nın İş Uluslararasılaştırma Merkezi Müdürü:

"Shaanxi eyaletinden gelen heyet, son birkaç ay içinde Hırvatistan Ekonomi Odası'nı ziyaret eden üçüncü heyet oldu. Pandemiden sonra, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da yoğunlaşmasından son derece memnunuz. Bugün şirketler arasında yapılacak toplantılarda, her iki ülkeden şirketler için işbirliğine yönelik bazı yeni yol ve fırsatların oluşacağını umut ediyoruz. Ekonomi Odası, ek bilgi sağlamak ve iş insanları arasında temas kurulmasına yardım etmek için desteklerini sunuyor."

SES 2 (İngilizce): Qİ QİANJİN, Çin'in Hırvatistan Büyükelçisi:

"Bugünkü toplantıda iş ve ticaret alanındaki işbirliğinin yanı sıra özellikle Hırvatistan ve Shaanxi eyaleti arasında olmak üzere Çin ile Hırvatistan arasındaki ekonomik alışverişlerin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Çin ile Hırvatistan ve Avrupa ülkeleri arasındaki işbirliğinin yeniden başlaması nedeniyle, bütün iyi fırsatları yakalamamız ve Çin ile Hırvatistan arasındaki altyapı işbirliğinin yanı sıra yeni enerjili ulaşım başta olmak üzere tüm etkileşimleri takip etmemiz gerektiğine inanıyorum."

Resmi verilere göre, Hırvatistan ve Çin arasındaki ticaretin hacmi 2022 yılında 1,5 milyar ABD doları olarak kayıtlara geçti. Hırvatistan 2022 yılında Çin'e 91 milyon ABD doları değerinde mal ihraç ederken, ülkenin Çin'den ithalatının hacmi ise 1,4 milyar ABD doları oldu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Zagreb'den bildiriyor.(XHTV)