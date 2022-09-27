Hırvatistan, Bosna Hersek'teki seçim yasası sürecine doğrudan müdahil olduğunu açıkladı

Hırvatistan hükümeti, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt ile Bosna Hersek'teki seçim yasasını "aylarca derin ve gizlice" görüştüklerini açıkladı.

Hırvatistan hükümeti, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'te uzun tartışmalara ve siyasi krize neden olan seçim yasasına ilişkin Yüksek Temsilci Schmidt ile doğrudan görüştüklerini ifade ederek "Sonra sürece cumhurbaşkanı (Zoran Milanovic) dahil oldu ve Schmidt'i yaralayıcı ifadeler kullandı." sözlerine yer verildi.

Schmidt'in zamanla Bosna Hersek'teki Hırvatların haklarını koruma "hevesinin" geçtiği kaydedilen açıklamada, "Yüksek Temsilci ile aylarca süren derin ve gizli görüşmeler yaptık. Bizim politikamız müttefikler oluşturmaktır ancak Cumhurbaşkanı'nın yürüttüğü zarar politikası nedeniyle şimdi bu duruma geldik." ifadeleri kullanıldı.

Hırvatistan'da hükümet ve cumhurbaşkanı arasında yaşanan gerilim nedeniyle yapılan bu "itirafın", Bosna Hersek'te 2 Ekim Pazar günü yapılacak seçim öncesinde nasıl bir tepkiyle karşılaşacağı ise merak konusu oldu.

Schmidt, Bosna Hersek'te seçim yasası dayatmak istedi

Bosna Hersek'te devlet başkanını dahi görevden alma yetkisi bulunan Yüksek Temsilci Schmidt'in ülkede yeni bir seçim yasası "dayatacağına" dair iddialar ortaya çıktı.

Temmuzda iddiaların krize dönüştüğü Bosna Hersek'teki yeni seçim yasasının Hırvatların işine yarayan ancak Boşnakların haklarını elinden alan bir durum ortaya koyacağı tartışıldı.

Boşnakların tepkisiyle karşı karşıya kalan Schmidt, 2 Ekim'de yapılacak seçimlerin bütünlük içerisinde gerçekleşmesi için "şeffaflık paketi" adı altında teknik değişimler getirdiğini açıkladı.

Bosna Hersek'te seçim yasası reformu talebi

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması gereği ülkede Boşnak, Hırvat ve Sırp üç kurucu halk bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığının biri Boşnak diğeri Hırvat halkından olmak üzere iki üyesi ülkenin iki entitesinden biri olan Bosna Hersek Federasyonu'ndaki vatandaşlar tarafından, üçüncü üye ise Sırp Cumhuriyeti entitesinde yaşayan vatandaşlar tarafından seçiliyor.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Hırvat Üyesi Zeljko Komsic'e karşı kaybeden Hırvat Demokrat Birliği Bosna Hersek (HDZ BIH) lideri Dragan Covic, Komsic'in Bosna Hersek Federasyonu'ndaki Boşnakların oylarıyla seçildiğini iddia ederek ülkede yeni bir seçim yasası reformu talebinde bulunmuştu.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Avrupa Birliği (AB) delegasyonu eşliğinde başlatılan seçim yasası reformu müzakereleri, Boşnak ve Hırvat partileri arasında uzlaşı sağlanamadığı için sonuç alınamadan sona ermişti.