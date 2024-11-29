Hırvatistan Başbakanı Plenkovic Türkiye'nin Büyükelçisini Kabul Etti

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Nurdan Erpulat Altuntaş'ı kabul etti.

Altuntaş, Başbakan Plenkovic'e beraberindeki heyetle nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ve Hırvatistan arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi konusu görüşüldü.

Plenkovic de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iki ülke arasındaki konuların konuşulduğu kaliteli bir diyalog süreci yürüttüklerini ifade etti.