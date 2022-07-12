Hırvatistan Başbakanı Plenkovic, Karadağlı mevkidaşı Abazovic ile bir araya geldi - Haberler

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Hırvatistan Başbakanı Plenkovic, Karadağlı mevkidaşı Abazovic ile bir araya geldi

AA - Ahmet Nurduhan - Güncel
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Hırvatistan Başbakanı Plenkovic, Karadağlı mevkidaşı Abazovic ile bir araya geldi

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic ile başkent Zagreb'de görüştü.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic ile başkent Zagreb'de görüştü.

İkili, görüşme sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Hırvat Başbakan Plenkovic, iki ülke arasındaki iyi ilişkilere işaret ederek bu ilişkilerin geliştirilmesinde, ülkesinin ve Karadağ'ın gerekli adımları attığını kaydetti.

Karadağ'ın Avrupa Birliği (AB) üyelik görüşmelerinin devam ettiğini anımsatan Plenkovic, "Karadağ, AB'ye katılım sürecini hızlandırabilir, biz de buna yardımcı olacağız." dedi.

"Karadağ'ı AB'nin bir parçası olarak görüyoruz"

Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic de Karadağ ile Hırvatistan arasında geçmişte çözülmemiş sorunların, ilişkilerin gelişmesini yavaşlatmayacağını ancak çözülmesi gerektiğini söyledi.

Amaçlarının "bölgeyi istikrara kavuşturmak, iyi mesajlar ve iyi hisler göndermek, huzursuzluk çıkarmamak" olduğunu vurgulayan Abazovic, "Karadağ'ı AB'nin bir parçası olarak görüyoruz ve AB'yi sınırlarımıza getirdiği için Hırvatistan'a son derece minnettarız." diye konuştu.

AA / Ahmet Nurduhan - Güncel

Avrupa Birliği Hırvatistan Karadağ Güncel Haberler

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