Hırvatistan, 24 Rus'un ülkede geçen yıl istenmeyen kişi ilan edilmesinin sebebini açıkladı

Hırvatistan Güvenlik ve İstihbarat Ajansının (SOA) hazırladığı 2022 Kamu Raporu'nda, geçen yıl ülkede istenmeyen kişi ilan edilen Rusya'nın Zagreb Büyükelçiliğindeki 24 çalışanın sınır dışı edilme sebebine yönelik açıklamalar yer aldı.

SOA'nın raporunda, Nisan 2022'de, ülkede istenmeyen kişi ilan edilen, Rusya'nın Zagreb Büyükelçiliğinde görevli 18'i diplomat, 6'sı idari ve teknik personel toplam 24 kişinin sınır dışı edilmesi kararına ilişkin ifadelere yer verildi.

Raporda, " Rusya'nın Zagreb Büyükelçiliğinin 18 diplomatı ile 6 idari ve teknik personelinin sınır dışı edilme sebeplerinden biri, bu personelin büyük bir kısmının Hırvatistan'da gizli ve yasa dışı istihbarat çalışmalarında bulunmasıdır." ifadelerine yer verildi.

Ülkede istenmeyen kişi ilan edilen 24 Rus'un, diplomatik ilişkilere ilişkin Viyana Sözleşmesine uymayan aktiviteler içerisine girdiği ifade edilen raporda ayrıca, " Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı uzun vadede küresel güvenlik ve istikrarı baltalayacak" başlıklı madde yer aldı.

Bu maddede " Rusya, Ukrayna'ya saldırarak uluslararası hukuku ihlal etti ve 1975 Helsinki Nihai Senedi ilkeleri üzerine inşa edilen Avrupa güvenlik düzenini bozdu." ifadesi kullanıldı.

Hırvatistan, 24 Rus'u sınır dışı etti

Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanlığınca Nisan 2022'de yapılan açıklamada, Rusya'nın Zagreb Büyükelçisi, ülkesinin Ukrayna'ya yönelik "vahşi saldırganlığının ve çok sayıda suçunun" en güçlü şekilde kınandığı ifade edilmek üzere Bakanlığa çağrıldığı belirtilmişti.

Savaş suçlularının adalete teslim edilmesi beklentisinin aktarıldığı görüşmede, diplomatik ilişkilere ilişkin Viyana Sözleşmesi uyarınca, Hırvatistan'ın Zagreb'deki Rusya Büyükelçiliğinde görevli 18 diplomat ile 6 idari ve teknik personel hakkında nota verilerek istenmeyen kişi ilan edildiği kaydedilmişti.???????