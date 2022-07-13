Hırvatistan 1 Ocak 2023'te Euro Bölgesine Katılıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hırvatistan 1 Ocak 2023'te Euro Bölgesine Katılıyor

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Hırvatistan 1 Ocak 2023'te Euro Bölgesine Katılıyor

BRÜKSEL, 13 Temmuz (Xinhua) -- Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir yaya üzerinde "Euro'ya hoş geldin, Hırvatistan!" yazan bir posterin yanından geçiyor, 12 Temmuz 2022.

BRÜKSEL, 13 Temmuz (Xinhua) -- Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir yaya üzerinde "Euro'ya hoş geldin, Hırvatistan!" yazan bir posterin yanından geçiyor, 12 Temmuz 2022. Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic Salı günü yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin Ekonomik ve Mali İşleri Konseyi'nin (ECOFIN) Hırvatistan'ın 1 Ocak 2023 itibarıyla Euro bölgesine entegrasyonu kararını memnuniyetle karşıladığını söyledi. (Fotoğraf: Zheng Huansong/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Hırvatistan Belçika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title