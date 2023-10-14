Hırvat genç kız Nevşehir'de Müslüman oldu

Hırvatistan vatandaşı Nikolina Vukman, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

Gezmek için geldiği Kapadokya'da, bir süredir araştırdığı İslam dininden etkilenen Vukman (20), Müslüman olmak için Ürgüp Müftülüğüne başvuruda bulundu.

Vukman için müftülükte ihtida merasimi düzenlendi.

Törende, İlçe Müftüsü İsmail Karadavut Vukman'a, İslam'ın temel esasları ile ilgili bilgi verdi.

Ardından şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Vukman, "Aylin" ismini aldı.

Duanın okunduğu törende Karadavut, Aylin'e ihtida belgesi ve İngilizce mealli Kur'an-ı Kerim ile ilmihal hediye etti.