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Hırvat Bakan, Sırbistan'ın 400 km'yi aşan Çin yapımı hipersonik füze aldığını söyledi

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Hırvatistan Savunma Bakanı Ivan Anusic, Macar mevkidaşıyla görüşmesinde Sırbistan'ın 400 kilometreyi aşan Çin yapımı hipersonik füzelere sahip olduğunu söyledi. Anusic, Macar mevkidaşını 2027'de Zagreb'de düzenlenecek silah fuarına davet etti.

Hırvatistan Savunma Bakanı Ivan Anusic, Macar mevkidaşıyla yaptığı görüşmede, Sırbistan'ın saldırı sistemleriyle ciddi şekilde silahlandığını ve menzili 400 kilometreyi aşan Çin yapımı hipersonik füzelere sahip olduğunu ifade etti.

Hırvatistan Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Anusic, Macaristan'ın sınır kenti Lenti'de Macaristan Savunma Bakanı Romulusz Ruszin-Szendi ile görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anusic, Güneydoğu Avrupa'nın istikrarının Hırvatistan ve Macaristan'ın çıkarına olduğunu belirtti ve Sırbistan'ın silahlanma durumunu mevkidaşına anlattı.

Anusic, Sırbistan'ın saldırı sistemleriyle ciddi şekilde silahlandığı ve menzili 400 kilometreyi aşan Çin yapımı hipersonik füzeler aldığını söyledi.

İki bakan, savunma sanayileri arasında daha geniş işbirliği imkanlarını da görüştü. Anusic, Macar Bakan'a Hırvat savunma şirketlerini tanıttı.

Anusic, Ruszin-Szendi'yi, 27-29 Nisan 2027'de Zagreb'de düzenlenecek uluslararası silah ve askeri teçhizat fuarına davet etti.

Kaynak: AA
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