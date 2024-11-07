Hırsızlıktan Hüküm Giyen Firari Yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde, 'Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.A, yakalanarak cezaevine gönderildi.
Samsun'un Atakum ilçesinde hırsızlıktan hüküm giyen kişi yakalanıp cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, "Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.A, saklandığı adreste yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.