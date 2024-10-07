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Hırsızlıktan Aranan Firari Hükümlü Kayseri'de Yakalandı

Hırsızlıktan Aranan Firari Hükümlü Kayseri'de Yakalandı
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Kesinleşmiş 28 yıl hapis cezası bulunan G.F.M., Kayseri'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 28 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü G.F.M. (30), polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 28 yıl hapis cezası bulunan G.F.M.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda firari hükümlü, belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan G.F.M., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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