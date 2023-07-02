Şanlıurfa'da hırsızlık suçundan aranan 2 zanlı polisin bayram uygulamasında yakalandı. Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde H.I. ve Y.A. isimli zanlılar gözaltına alındı. H.I. tutuklanırken, Y.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Hırsızlıktan aranan 2 kişi polise yakalandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da hırsızlık suçundan aranan 2 zanlı polisin bayram uygulamasında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla denetim yaptı. İlçe merkezinde gerçekleştirilen denetimlerde hırsızlık suçundan aranması olduğu belirlenen H.I. ve Y.A. yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sek edilen zanlılardan H.I. tutuklanarak cezaevine gönderilirken Y.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.