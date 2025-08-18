Hırsızlıktan 99 Yıl Ceza Alan Firari Yakalandı

Adana'da, hırsızlık suçundan 99 yıl hapis cezası kesinleşen ve açık cezaevinden kaçan Talat G., saklandığı akrabasının evinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

ADANA'da hakkında 'Hırsızlık' suçundan verilen 99 yıl hapis cezası kesinleştikten sonra açık cezaevinden kaçan Talat G., saklandığı adrese yapılan baskında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Hırsızlık' suçundan tutuklanıp, hakkında verilen 99 yıl hapis cezası kesinleştikten sonra açık cezaevinden kaçan Talat G.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Talat G.'nin Yüreğir ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde bir akrabasının evinde saklandığını belirledi. Evin bulunduğu sokakta önlem alan polis, adrese yapılan baskında firari hükümlüyü yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Talat G. önce adliyeye, ardından cezaevine gönderildi.

