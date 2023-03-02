Hırsızlıktan 39 yıl ceza alan firari kadın, yatağın arkasında saklanırken yakalandı Güncel Haberler KAYSERİ'de, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 39 yıl hapis cezası bulunan S.Y. (29) isimli kadın, yatak odasındaki yatağın arkasında saklanırken polis ekiplerince yakalandı. KAYSERİ'de, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 39 yıl hapis cezası bulunan S.Y. (29) isimli kadın, yatak odasındaki yatağın arkasında saklanırken polis ekiplerince yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 39 yıl hapis cezası bulunan S.Y. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlünün Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi'nde olduğu belirlendi. Hükümlü kadın, adresine düzenlenen operasyonda, yatak odasındaki yatağın arkasına saklanırken yakalandı. Gözaltına alınan S.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Hırsızlıktan 39 yıl ceza alan firari kadın, yatağın arkasında saklanırken yakalandı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.