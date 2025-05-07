Hırsızlık Zanlısı İlaç Kutusundan Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde girdiği evde düşürdüğü ilaç kutusundan yola çıkılarak yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı.

Tuzla Mahallesi'nde yaşayan R.H'nin evinden 10 bin lira ile 30 bin lira değerinde altın çalındığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Polis ekiplerince evdeki bir ilaç kutusunun ev sahibine ait olmadığı tespit edildi.

Bunun üzerine kentteki eczanelerde çalışma yapan ekipler, şüpheli V.T'nin bir eczaneden ilaç ile maske ve eldiven aldığını belirledi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.