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Hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi 'fidan dikme' şartıyla ceza almaktan kurtuldu

Hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi "fidan dikme" şartıyla ceza almaktan kurtuldu

Güncel Haberler

Bayburt'ta araç lastiği çaldığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan kişi, şikayetçinin "fidan dikme" şartını kabul ederek yargılanmaktan kurtuldu.

Bayburt'ta araç lastiği çaldığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan kişi, şikayetçinin "fidan dikme" şartını kabul ederek yargılanmaktan kurtuldu.

Şehir merkezindeki dükkanının önüne bıraktığı 4 araç lastiği çalınan Ş.N, şikayetçi oldu. Yapılan inceleme sonucunda lastikleri çaldığı belirlenen T.T. hakkında "açıktan hırsızlık" suçundan soruşturma başlatıldı.

Suçun uzlaşma kapsamında olması nedeniyle soruşturma dosyasını inceleyen Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu, dosyaya uzlaştırmacı görevlendirdi.

Uzlaştırmacı ile görüşen Ş.N, şüphelinin boş araziye fidan dikmesi koşuluyla uzlaşacağını belirtti.

Bayburt Orman İşletme Müdürlüğünden temin edilen 20 sarı çam fidanını merkeze bağlı Geç köyündeki araziye diken T.T, ceza almaktan kurtuldu.

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Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel

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