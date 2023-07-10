Hırsızlık Yapan Şüpheli Cüzdanını Düşürünce Yakalandı

İSTANBUL'da işyerlerine girerek suç ortaklarıyla birlikte hırsızlık yapan şüpheli son işinde cüzdanını düşürünce polis tarafından yakalandı. Daha önceden 67 suç kaydı bulunan şüphelinin, suç ortaklarıyla birlikte hırsızlık yaptıkları anlarda cüzdanını düşürmesi güvenlik kameraları görüntülendi.< Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri İstanbul'da bir çok işyerine girerek hırsızlık yapan bir grubun peşine düştü. Yapılan çalışmalarda hırsızların bir çok olayda güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi. Görüntülerde 3 kişi oldukları görülen şüphelilerin, işyerlerinin altına üstüne getirerek para aradıkları görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel