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Hırsızlık Yapan Şahıs Cips Yiyerek Apartmana Girdi

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Aksaray'da 3 farklı binanın bodrum katından elektronik eşya ile bakır malzeme çalan şahıs, başka bir apartmana cips yiyerek girerken polis tarafından suçüstü yakalandı.

AKSARAY'da 3 farklı binanın bodrum katından elektronik eşya ile bakır malzeme çalan Müslim Kocaoğlan (26) başka bir apartmana girerken polis tarafından suçüstü yakalanıp, tutuklandı. Kocaoğlan'ın hırsızlık yaptığı apartmana cips yiyerek girdiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Paşacık Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Binada oturanlar, bodrum kattaki elektronik eşya ile bakır malzemelerin olmadığını fark edip, güvenlik kameralarını izledi. Malzemelerin rahat tavırları ile binaya cips yiyerek giren kişi tarafından çalındığını gören bina yetkilileri, polise haber verdi.

Adrese sevk edilen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, şüphelinin daha önce hırsızlık suçundan kaydı olan Müslim Kocaoğlan olduğunu tespit etti. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kocaoğlan'ı Ereğlikapı Mahallesi'nde hırsızlık için başka bir binaya girerken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan Müslim Kocaoğlan, emniyetteki ilk ifadesinde 3 farklı binaya daha girdiğini itiraf etti. Müslim Kocaoğlan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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