Üye Girişi
Haberler

Hırsızlık Yapan Kadın Piknikte Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da bir evden hırsızlık yapan Gamze U., güvenlik kameraları sayesinde tespit edilerek İznik Gölü kenarında piknik yaparken yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin üst aramasında çalınan eşyalar bulundu ve evinde yapılan aramada başka bir hırsızlık olayında kullanılan tabanca ele geçirildi.

BURSA'da girdiği evden hırsızlık yapan Gamze U., güvenlik kameralarından kimliği tespit edilip İznik Gölü kenarında piknikte yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Erikli Mahallesi'ndeki bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Görgü tanıklarının ifadelerini alan ekipler, izledikleri güvenlik kamerası görüntülerinden, hırsızlık sonrası evden ayrılan şüphelinin, çeşitli suçlardan 53 kaydı bulunan Gamze U. olduğunu tespit etti. Ekipler Gamze U.'yu İznik Gölü kıyısında piknik yaparken yakaladı. Üst aramasında, evden çaldığı altın küpe, tabanca, cep telefonu ve 2 gram altın bulunan Gamze U. gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise bir başka hırsızlık olayında çaldığı ruhsatlı tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gamze U., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Polis, Gamze U'nun evde ayrılırken yanında bulunan kadının kimliğini ve olayla ilgisi olup olmadığını araştırıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İznik Gölü 3-sayfa Bursa Tutuklama Güvenlik Hırsızlık Adliye Gözaltı Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

Terör örgütü PKK'nın bomba uzmanları, bomba hazırlığı sırasında etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'nın bomba uzmanları, bomba hazırlığı sırasında etkisiz hale getirildi

 Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne düştüğü not

Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne düştüğü not

 Dilruba Kayserilioğlu'nun annesi, kızının tahliyesine sevinemedi: Suç duyurusunda bulunacağız

Dilruba Kayserilioğlu'nun annesi, kızının tahliyesine sevinemedi: Suç duyurusunda bulunacağız
Kolundaki ısırık izleri kime ait? Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar

Kolundaki ısırık izleri kime ait? Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Şaban Okur kimdir? MasterChef (Var Mısın Yok Musun) Şaban Okur'un kızı Elif hastalığı neydi, yaşıyor mu, vefat etti mi? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 30 Ağustos Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Sami Kahraman kimdir? (MasterChef) Sami Kahraman kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ahmet Kaya kimdir? (MasterChef) Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya kaç yaşında, nereli, mesleği ne? UEFA Avrupa ligi maçı ne zaman başlıyor, ilk maç ne zaman? UEFA kura çekimi nerede, hangi şehirde yapılıyor? UEFA TV CANLI izle! İnternetten, TV'den mobilden UEFA kura çekimi UEFA TV canı izleme linki! Dilruba serbest bırakıldı mı, hapisten çıktı mı? UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi CANLI izle! 30 Ağustos Cuma UEFA Avrupa Konferans Ligi kura hangi kanalda, nereden izlenir? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi CANLI izle! 30 Ağustos Cuma UEFA Avrua Ligi kura hangi kanalda, nereden izlenir? Binali Camgöz kimdir? Binali Camgöz yakalandı mı?
title