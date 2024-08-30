Hırsızlık Yapan Kadın Piknikte Yakalandı

BURSA'da girdiği evden hırsızlık yapan Gamze U., güvenlik kameralarından kimliği tespit edilip İznik Gölü kenarında piknikte yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Erikli Mahallesi'ndeki bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Görgü tanıklarının ifadelerini alan ekipler, izledikleri güvenlik kamerası görüntülerinden, hırsızlık sonrası evden ayrılan şüphelinin, çeşitli suçlardan 53 kaydı bulunan Gamze U. olduğunu tespit etti. Ekipler Gamze U.'yu İznik Gölü kıyısında piknik yaparken yakaladı. Üst aramasında, evden çaldığı altın küpe, tabanca, cep telefonu ve 2 gram altın bulunan Gamze U. gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise bir başka hırsızlık olayında çaldığı ruhsatlı tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gamze U., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Polis, Gamze U'nun evde ayrılırken yanında bulunan kadının kimliğini ve olayla ilgisi olup olmadığını araştırıyor.