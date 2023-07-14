Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda hırsızlık ve kapkaç yaptıkları iddiasıyla 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilirken, zanlılardan birinin 12 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Hırsızlık ve kapkaç şüphelisi 15 kişi eş zamanlı operasyonla yakalandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda hırsızlık ve kapkaç yaptıkları iddiasıyla 15 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen "Suçla Sinerjik Mücadele Projesi" kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince farklı tarih ve adreslerde hırsızlık ve kapkaç yaptıkları belirlenen 15 şüpheli, eş zamanlı operasyonla tespit edilen adreslerde gözaltına alındı.

Şüphelilerden biri, polisin baskını sırasında minderlerin altına saklandı.

Şüpheliler, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilirken, zanlılardan birinin 12 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Öte yandan bazı şüphelilerin hırsızlık ve kapkaç yaptığı anlar güvenlik kameralarınca görüntülendi.