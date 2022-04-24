HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİNİ KOVALAYAN BEKÇİNİN BACAĞINA DEMİR KORKULUK SAPLANDI

KUŞADASI, AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde hırsızlık şüphelisini kovalayan bekçinin bacağına demir korkuluk saplandı. Bacağından yaralanan bekçi hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Devrim Sokak'ta dün saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı bir apartmana çatı katından yabancı kişilerin girmeye çalıştığını gören çevredekiler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen bekçiler, apartmanın çevresini kontrol ederken şüphelilerle karşılaştı. Bekçileri gören şüpheliler kaçmaya başladı. Bu sırada şüphelinin peşine düşen bekçi S.Y, kovalamaca sırasında demir kapı üzerinden atlamaya çalıştı ancak bacağına demir korkuluk saplandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı bekçiyi Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Öte yandan kaçan hırsızlık şüphelisi M.Ö., kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel