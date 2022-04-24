HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİNİ KOVALARKEN BACAĞINA DEMİR KORKULUK SAPLANAN BEKÇİ TABURCU EDİLDİ

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde hırsızlık şüphelisi M.Ö.'yü kovalarken bacağı demir korkuluklara saplanan bekçi Serat Yeşilyurt, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan M.Ö.'nün polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Devrim Sokak'ta dün saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı bir apartmana çatı katından yabancı kişilerin girmeye çalıştığını gören çevredekiler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen bekçiler, apartmanın çevresini kontrol ederken şüphelilerle karşılaştı. Bekçileri gören şüpheliler kaçmaya başladı. Bu sırada şüphelinin peşine düşen bekçi Serat Yeşilyurt, kovalamaca sırasında demir kapı üzerinden atlamaya çalıştı ancak bacağına demir korkuluk saplandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı bekçiyi Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çevredekiler ise apartmanın çatısında tanımadıkları kişiyi görüp polise ihbarda bulunduklarını, polisi görünce çatıdan inen hırsızlık şüphelisi ile bekçi arasında kovalamaca yaşandığını anlattı. Serat Yeşilyurt, hastanedeki tedavisinin ardından bugün taburcu edildi. Kovalamacanın ardından gözaltına alına M.Ö.'nün polisteki işlemleri sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel