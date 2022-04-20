Hırsızlık şüphelisine girdiği 6'ncı iş yerinde suçüstü - Haberler

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Hırsızlık şüphelisine girdiği 6'ncı iş yerinde suçüstü

Demirören Haber Ajansı - Mehmet İnan - Güncel
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Hırsızlık şüphelisine girdiği 6'ncı iş yerinde suçüstü

BURSA'da 5 ayrı iş yerinde hırsızlık yaptığı belirlenen S.A.T., girdiği 6'ncı iş yerinde suçüstü yakalandı.

BURSA'da 5 ayrı iş yerinde hırsızlık yaptığı belirlenen S.A.T., girdiği 6'ncı iş yerinde suçüstü yakalandı. 

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gece bir iş yerine hırsızlık amacıyla giren S.A.T.'yi suçüstü yakaladı. Soruşturmayı yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, S.A.T. hakkında araştırma yaptı. 75 güvenlik kamerasını izleyen ekipler, şüphelinin 5 ayrı iş yerinde de hırsızlık yaptığını belirledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Osmangazi, Hırsızlık, Güncel, Haberler

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