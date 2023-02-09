HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ, YAKALANACAĞINI ANLAYINCA KENDİSİNİ ASANSÖR DAİRESİNE KİLİTLEDİ

ANTALYA'da girdiği apartmanın asansör dairesinde elektrik kablolarını kesen hırsızlık şüphelisi, yakalanacağını anlayınca kendisini içeri kilitledi. Şüpheli polisin 1 saatlik uğraşı sonunda çıkartılıp, gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2803 Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı bir apartmana giren şüpheli, asansör dairesinde elektrik kablolarını kesti. Bu sırada belediyede güvenlik görevlisi olarak çalıştığı işinden gelen apartman yöneticisi Alper Atan, durumu fark edince hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis, uzun süre asansör dairesine girmek için uğraş verdi. Kilitli kapıyı tornavida ile açan polis, içeride saklanan şüpheliyi yakaladı. Yere yatırılıp, kelepçe takılan şüpheliye apartmanda oturanlar, "Neden kabloları kesiyorsun. 'Karnım aç' desen biz sana yemek veririz" diye tepki gösterdi. Gözaltına alınan şüpheli, kimliğinin belirlenmesi ve ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Apartman yöneticisi Alper Atan, "İşten gelmiştim. Apartmanın giriş kapısında paspas sıkışıktı. Bir şey olduğu fark ettim. Duvarlarda parmak izi vardı. Asansörün kapalı olduğunu görünce asansör dairesinin kapısının kilitli olduğu ve anahtarın yerinde olmadığını fark ettim. Bir de ses gelince şüphelendim ve polisi aradım. Bütün kabloları kesmiş. Kendisinden şikayetçiyim" diye konuştu.