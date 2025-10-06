Haberler

Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen A.A., düzenlenen operasyonla tutuklandı. Şüphelinin evinde 39 bin lira ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 ayda 4 farklı iş yerinden hırsızlık yapılmasıyla ilgili şüpheli A.A'nın adresine operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüphelinin evinde hırsızlıktan kaynaklı olabileceği değerlendirilen 39 bin lira ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A. tutuklandı.

