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Hırsızlık Şüphelisi Kafede Yakalandı

Hırsızlık Şüphelisi Kafede Yakalandı
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Antalya'nın Serik ilçesinde eczaneden para ve ilaç çalan İsmail Böcü, polisin düzenlediği operasyonla bir kafede yakalandı. Hakkında 31 suç kaydı bulunan ve cezaevinden firar eden Böcü, tutuklandı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde maskeyle girdiği eczaneden bir miktar para ve ilaç çalan İsmail Böcü (25), bir kafede otururken yakalandı. 31 suçtan kaydı olan ve cezaevinden firar ettiği belirlenen Böcü, işlemlerinin ardından tutuklandı.

Serik'e bağlı Kökez Mahallesi'nde Ayşe Baygut'un işlettiği eczaneye 9 Ekim gecesi arka pencereden giren maskeli şüpheli, kasadaki bir miktar parayı ve satışı kontrole tabi ilaçları çalarak kaçtı. Sabah iş yerine gelen eczane sahibi Ayşe Baygut, kasaların açık olduğunu fark etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Baygut, hırsızlığı polise bildirdi. Görüntülerden yola çıkan polis, şüpheliyi 2 gün sonra bir kafede otururken yakaladı. Hırsızlık sırasında da aynı ayakkabıyı girdiği belirlenen şüphelinin İsmail Böcü olduğu, hakkında 31 suç kaydı bulunduğu ve 'hırsızlık' suçundan 7 yıl 10 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla tutuklu bulunduğu Elmalı Cezaevi'nden izinli olarak çıkıp firar ettiği belirlendi. İsmail Böcü'nün yapılan üst aramasında 6 uyuşturucu hap da ele geçirildi. Böcü, işlemlerinin ardından tutuklanıp, cezaevine götürüldü.

Şüphelinin güvenlik kameralar görüntülerinde, çekmecedeki paralar ve ilaçları bir çantaya doldurduğu anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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