İstanbul'da iş yerlerinden hırsızlık yaptığı belirlenen zanlı yakalandı

Büyükçekmece ile Esenyurt'ta, bazı hastane, mağaza ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı zamanlarda iş yerlerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen şüphelinin yakalanması için güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüleri inceledi.

Şüphelinin, "kasten yaralama", "hakaret", "tehdit", "göçmen kaçakçılığı", "çocuk kaçırılması ve alıkonulması" gibi çok sayıda suçtan kaydı olan S.H.B. (37) olduğunu belirledi.

Polis ekiplerince Silivri'de yakalanan şüphelinin Esenyurt'ta da 2 ayrı hırsızlığa da karıştığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.