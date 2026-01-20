İstanbul'da 7 yaşındaki kızıyla 3 evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Esenyurt ve Büyükçekmece'de 3 evden para ve ziynet eşyası çaldığı gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı, hırsızlık sırasında yanında götürdüğü 7 yaşındaki kızı avukatına teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt Zafer Mahallesi'ndeki 2 adresten değeri 2 milyon lirayı geçen ziynet eşyası ve paranın çalınmasına ilişkin çalışma yaptı.

Güvenlik kamerası görüntüleri üzerinden kimliği tespit edilen şüphelinin, teknik ve fiziki takip sırasında Büyükçekmece Sinanoba Mahallesi'ndeki bir eve hırsızlık için girdiği anlaşıldı.

Şüpheli, bir daireden çıkarken polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Zanlının daireden çaldığı 2 milyon değerindeki ziynet eşyasının tamamı ele geçirilerek ev sahibine teslim edildi.

Ayrıca şüphelinin hırsızlık eylemlerini gerçekleştirirken 7 yaşındaki kızı M.Ç'yi de yanında götürdüğü tespit edildi.

Çeşitli suçlardan daha önce 76 kaydı bulunan N.G. (25) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

M.Ç. ise şüphelinin avukatına teslim edildi.

Şüphelinin kızıyla hırsızlık sonrası siteden çıkması güvenlik kamerasınca kaydedildi.