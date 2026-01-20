Haberler

İstanbul'da 7 yaşındaki kızıyla 3 evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenyurt ve Büyükçekmece'de 3 evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan N.G. isimli zanlı tutuklandı. Hırsızlık sırasında yanında bulunan 7 yaşındaki kızı, avukatına teslim edildi. Zanlının daha önce 76 suç kaydı bulunuyor.

Esenyurt ve Büyükçekmece'de 3 evden para ve ziynet eşyası çaldığı gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı, hırsızlık sırasında yanında götürdüğü 7 yaşındaki kızı avukatına teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt Zafer Mahallesi'ndeki 2 adresten değeri 2 milyon lirayı geçen ziynet eşyası ve paranın çalınmasına ilişkin çalışma yaptı.

Güvenlik kamerası görüntüleri üzerinden kimliği tespit edilen şüphelinin, teknik ve fiziki takip sırasında Büyükçekmece Sinanoba Mahallesi'ndeki bir eve hırsızlık için girdiği anlaşıldı.

Şüpheli, bir daireden çıkarken polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Zanlının daireden çaldığı 2 milyon değerindeki ziynet eşyasının tamamı ele geçirilerek ev sahibine teslim edildi.

Ayrıca şüphelinin hırsızlık eylemlerini gerçekleştirirken 7 yaşındaki kızı M.Ç'yi de yanında götürdüğü tespit edildi.

Çeşitli suçlardan daha önce 76 kaydı bulunan N.G. (25) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

M.Ç. ise şüphelinin avukatına teslim edildi.

Şüphelinin kızıyla hırsızlık sonrası siteden çıkması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
Soruşturma derinleşiyor! Magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltında

Soruşturma derinleşiyor! Ünlü magazin yazarı gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ateşkes anlaşması askıda! Mazlum Abdi masadan kalktı, çatışmalar başladı

Korkulan oldu! Abdi masayı devirdi, bölgeden silah sesleri yükseldi
Motorine bu gece 1 lira 15 kuruş zam geliyor

Araç sahiplerine kötü haber! Bu gece okkalı bir zam geliyor
İran kan gölüne döndü! Protestolarda ölenlerin sayısı 4 bini aştı

Komşu kan gölüne döndü! Gelen haber dünyayı ayağa kaldıracak
Singo Atletico Madrid maçında oynayacak mı? İşte yanıtı

Atletico Madrid maçına yetişebilecek mi? İşte yanıtı
Ateşkes anlaşması askıda! Mazlum Abdi masadan kalktı, çatışmalar başladı

Korkulan oldu! Abdi masayı devirdi, bölgeden silah sesleri yükseldi
Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor

Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor
Türkiye devreye giriyor! 8 bin Suriyeli olmayan PKK'lı teröriste özel takip

Türkiye devreye giriyor! 8 bin teröriste yol göründü