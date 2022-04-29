Hırsızlık şüphelileri, kırmaya çalıştıkları güvenlik kamerası kayıtlarından yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hırsızlık şüphelileri, kırmaya çalıştıkları güvenlik kamerası kayıtlarından yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Ruhan Yalçın - Güncel
 - Güncelleme:
Hırsızlık şüphelileri, kırmaya çalıştıkları güvenlik kamerası kayıtlarından yakalandı

TEKİRDAĞ'da hırsızlık için girdikleri gümüşçü dükkanından 150 bin liralık takı çalan N.İ. (17) ve Y.P. (17), sopayla kırmaya çalıştıkları güvenlik kameralarının kayıtlarından yakalandı.

TEKİRDAĞ'da hırsızlık için girdikleri gümüşçü dükkanından 150 bin liralık takı çalan N.İ. (17) ve Y.P. (17), sopayla kırmaya çalıştıkları güvenlik kameralarının kayıtlarından yakalandı.

Süleymanpaşa ilçesindeki bir gümüşçü dükkanına giren N.İ. ile Y.P., önce iş yerinin güvenlik kameralarını sopayla kırmaya çalıştı. Kameraları kıramayan şüpheliler, daha sonra vitrinde bulunan yaklaşık 150 bin liralık gümüş takıları torbaya koyup, iş yerinden ayrıldı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.Sabah dükkana gelen iş yeri sahibi, hırsızlığı fark edip polise haber verdi. Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ve Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin kimliklerini belirledi. Ekipler, düzenlenen operasyonla N.İ. ile Y.P.'yi çaldıkları takılarla yakaladı. Takılar iş yeri sahibine teslim edilirken, şüphelilerin sorgusu sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title