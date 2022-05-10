Hırsızlık şüphelileri 520 saatlik kamera kayıtlarının incelenmesiyle yakalandı - Haberler

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Hırsızlık şüphelileri 520 saatlik kamera kayıtlarının incelenmesiyle yakalandı

AA - Özgün Tiran - Güncel
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Hırsızlık şüphelileri 520 saatlik kamera kayıtlarının incelenmesiyle yakalandı

Kırklareli'de bir işletmeden çeşitli malzemeler çalan şüpheliler, jandarma ekiplerinin 520 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesiyle gözaltına alındı.

LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de bir işletmeden çeşitli malzemeler çalan şüpheliler, jandarma ekiplerinin 520 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesiyle gözaltına alındı.

Lüleburgaz ilçesinin Oklalı köyünde döküm yapan bir işletmeden 320 kilogram pik demir ve kaynak makinesi çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hırsızlık olayının meydana geldiği bölgedeki 32 güvenlik kamerasının 520 saatlik kaydını inceledikten sonra üç şüphelinin kimliklerini tespit etti.

Şüphelilerin hırsızlık, yağma ve uyuşturucu suçları başta olmak üzere M.Ç'nin 9, L.Ç'nin 13 ve E.K'nin 3 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı.

Çalınan malzemeleri satın alan hurdacı D.A. hakkında "Hırsızlık malı satın almak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Malzemeler hurdacıdan alınarak sahibine teslim edildi. Şüphelilerin Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Lüleburgaz, Kırklareli, Hırsızlık, Jandarma, Güncel, Haberler

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