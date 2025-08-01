Hırsızlık Suçundan Firari Hükümlü Kayseri'de Yakalandı
Kayseri'de, hakkında 'hırsızlık' suçundan 13 yıl 2 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. isimli firari hükümlü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de, hakkında "hırsızlık" suçundan 13 yıl 2 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, hakkında "hırsızlık" suçundan 13 yıl 2 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. (28) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel